Fedez a La Zanzara | Io amico della destra? Invito anche la sinistra ma non risponde Convertirò La Russa all' erba
Fedez torna a La Zanzara di Giuseppe Cruciani dove, inevitabilmente, è stato ‘interrogato’ sui suoi recenti legami con il centro destra italiano. Nel corso dell'estate, infatti, il rapper è stato immortalato sulla barca della ministra Daniela Santanché in compagnia del presidente del Senato. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
In questa notizia si parla di: fedez - zanzara
Fedez chiama a sorpresa a La Zanzara, lo sfogo contro l’ecologista Ester Goffi: “Rompico****ni, la tua è mera retorica”
Fedez scatenato alla Zanzara: “Aereo privato? Non rompete i co***ni”. Esplode lo studio
“Voi caga** il caz** a quelli che volano coi jet privati, lei sa quanto impattano sull’ambiente?”: Fedez furibondo con l’ecologista Ester Goffi a La Zanzara
Fedez sulla nuova strofa in cui parla anche di Jannik Sinner (via "La Zanzara"): "Non è una critica a Sinner, ma al fanatismo italiano. Si chiama ironia, non è un attacco a Sinner, anche perché non lo conosco e non mi interessa... non lo seguo". - X Vai su X
Fedez a La Zanzara, Cruciani: "Chiara Ferragni è nel palazzo" Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Fedez a La Zanzara: Io amico della destra? Invito anche la sinistra, ma non risponde. Convertirò La Russa all'erba; Fedez insiste: «Jannik Sinner? È più ricco di me ma paga meno tasse. Se vivi a Montecarlo non puoi pontificare sull'Italia»; Fedez a ruota libera: cosa ha detto a La Zanzara.
Fedez insiste: «Jannik Sinner? È più ricco di me ma paga meno tasse. Se vivi a Montecarlo non puoi pontificare sull'Italia» - A due giorni dal concerto all'Unipol Forum di Assago (19 e 29 settembre), Fedez fa parlare di sè, ma questa volta per le sue rime non proprio politically correct. msn.com scrive
Fedez contro Sinner, la replica alle critiche a La Zanzara: “Non lo conosco” - Fedez replica alle critiche ricevute dopo aver condiviso l’anticipazione del nuovo brano, con un riferimento a Jannik Sinner ... Scrive dilei.it