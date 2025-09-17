Un francobollo d’autore dedicato a FederlegnoArredo e la mostra “ FederlegnoArredo 80° 1945-2025 ” allestita nell’atrio d’onore di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rendono omaggio a un settore cardine del Made in Italy. Evento dedicato alle eccellenze italiane dell’industria del design presieduto dal sottosegretario di Stato con delega alla filatelia Fausta Bergamotto che ha visto la partecipazione del ministro Adolfo Urso e dei vertici della federazione con cui è stata sottolineata l’importanza e l’attenzione per questo comparto strategico per l’industria italiana riconosciuto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - FederlegnoArredo, un francobollo e una mostra celebrano 80 anni di design