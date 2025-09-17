FederlegnoArredo un francobollo e una mostra celebrano 80 anni di design
Un francobollo d’autore dedicato a FederlegnoArredo e la mostra “ FederlegnoArredo 80° 1945-2025 ” allestita nell’atrio d’onore di Palazzo Piacentini, sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, rendono omaggio a un settore cardine del Made in Italy. Evento dedicato alle eccellenze italiane dell’industria del design presieduto dal sottosegretario di Stato con delega alla filatelia Fausta Bergamotto che ha visto la partecipazione del ministro Adolfo Urso e dei vertici della federazione con cui è stata sottolineata l’importanza e l’attenzione per questo comparto strategico per l’industria italiana riconosciuto in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: federlegnoarredo - francobollo
Il #17settembre a Roma, nella sede del @mimit_gov, si terranno lo svelamento del francobollo dedicato alla Federazione e l'inaugurazione della mostra "80 anni di #FederlegnoArredo" curata da Beppe #Finessi, con il racconto visivo di Mauro #Bubbico http - X Vai su X
(Adnkronos) - Mercoledì 17 settembre, alle ore 11.00, al Salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, sede del Mimit, si terrà la cerimonia di svelamento del francobollo ordinario dedicato a FederlegnoArredo, emesso nell’ambito della serie tematica 'Le eccellenz - facebook.com Vai su Facebook
Il Mimit celebra gli 80 anni di FederlegnoArredo con un francobollo e una mostra; FederlegnoArredo celebra gli80 anni con una mostra e un francobollo d’autore; Un francobollo, una mostra e un libro per gli 80 anni di FederlegnoArredo: parla Claudio Feltrin.
FederlegnoArredo celebra gli80 anni con una mostra e un francobollo d’autore - arredo rappresenta una delle più importanti eccellenze manifatturiere italiane, che ha generato nel 2024 un fatturato alla produzione d ... Scrive msn.com
FederlegnoArredo, un francobollo e una mostra per celebrare gli 80 anni - FederlegnoArredo è stata protagonista di una doppia celebrazione al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con il riconoscimento ... Segnala design.pambianconews.com