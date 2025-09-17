Fedele io? Per niente Vorrei essere un pinguino si dice che siano tutti omosessuali Lady Gaga? Le diedi il mio ghiacciolo leccato per la gola secca | parla Malgioglio

Ilfattoquotidiano.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Cristiano Malgioglio rilascia un’intervista è quasi sempre un profluvio di aneddoti e rivelazioni. Così col Corriere, il paroliere dissipa un dubbio: il doppio senso in Gelato al Cioccolato non c’è anche se, secondo Pupo che è autore della musica, il riferimento è a un amore marocchino di Malgioglio. “Amore, figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia. Sto al gioco perché Pupo è un caro amico, simpatico, fantasioso, piace tanto nei Paesi dell’Est, però a me di diritti d’autore non mi arriva un cacchio da Russia e Kazakistan. Dice pure che è la canzone preferita di Putin “, spiega il paroliere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

fedele io per niente vorrei essere un pinguino si dice che siano tutti omosessuali lady gaga le diedi il mio ghiacciolo leccato per la gola secca parla malgioglio

© Ilfattoquotidiano.it - “Fedele io? Per niente. Vorrei essere un pinguino, si dice che siano tutti omosessuali. Lady Gaga? Le diedi il mio ghiacciolo leccato per la gola secca”: parla Malgioglio

In questa notizia si parla di: fedele - vorrei

Fedele io? Per niente. Vorrei essere un pinguino, si dice che siano tutti omosessuali. Lady Gaga? Le diedi il mio ghiacciolo leccato per la gola secca”: parla Malgioglio; Jéssica Silva: «Non voglio essere solo una calciatrice, io voglio parlare»; Vendola annuncia la candidatura e promette a Decaro di essergli fedele.

Capo Plaza a Vanity Fair Stories 2024: «Io sono il rapper che io vorrei essere» - «La vita della strada mi ha aiutato ad affrontare gli squali di questo mondo, a ... Lo riporta vanityfair.it

Cerca Video su questo argomento: Fedele Io Vorrei Essere