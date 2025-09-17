Quando Cristiano Malgioglio rilascia un’intervista è quasi sempre un profluvio di aneddoti e rivelazioni. Così col Corriere, il paroliere dissipa un dubbio: il doppio senso in Gelato al Cioccolato non c’è anche se, secondo Pupo che è autore della musica, il riferimento è a un amore marocchino di Malgioglio. “Amore, figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia. Sto al gioco perché Pupo è un caro amico, simpatico, fantasioso, piace tanto nei Paesi dell’Est, però a me di diritti d’autore non mi arriva un cacchio da Russia e Kazakistan. Dice pure che è la canzone preferita di Putin “, spiega il paroliere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Fedele io? Per niente. Vorrei essere un pinguino, si dice che siano tutti omosessuali. Lady Gaga? Le diedi il mio ghiacciolo leccato per la gola secca": parla Malgioglio