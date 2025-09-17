Fed taglia tassi d' interesse dello 0,25
22.14 La Federal Reserve ha deciso di tagliare i tassi di un quarto di punto percentuale. Dopo mesi di attesa e tensioni sui mercati, il costo del denaro cala in una forchetta compresa tra il 4,0% e il 4,25%. Si tratta del primo taglio del 2025. L'ultimo taglio era stato nel dicembre del 2024. E' molto probabile che la Fed taglierà i tassi di interesse altre due volte nel 2025 per un totale di mezzo punto. La Banca centrale statunitense ha anche rivisto al rialzo le stime di crescita per il 2025 all'1,6%.Nel 2026 all'1,8%. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Messico, la Banca centrale taglia i tassi al 7,75%
La Bce taglia i tassi… eppure i mutui restano alti
La Bce taglia di nuovo i tassi dopo lo stop? Le previsioni
