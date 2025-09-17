Febbre Dengue | due nuovi casi a Trieste e a Ronchi
Due nuovi casi di Dengue in regione di cui uno a Trieste, in salita di Raute (zona Altura) e uno a Ronchi dei Legionari in via del Capitello. Entrambi sono casi accertati in persone di rientro da un viaggio all'estero, e sono emersi nella giornata di lunedì 15 settembre. È stata organizzata. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
febbre - dengue
