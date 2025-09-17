Buona la prima per Hjulmand sulla panchina del Leverkusen e il tecnico danese farà quest’oggi il suo esordio europeo con il werkself proprio contro i danesi del FC Copenhagen. La squadra di Neestrup è prima in campionato nonostante la sconfitta nell’ultimo turno sul campo del Brondby, la seconda stagionale. La notizia è che dopo oltre un mese la squadra è tornata a concedere più . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - FC Copenaghen-Leverkusen (Champions League, 18-09-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Pochi gol al Parken Stadion