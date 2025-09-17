Fausto Desalu | Nel finale le gambe non giravano Spero che in staffetta possano correre tutti
Nella quinta giornata dei Campionati Mondiali di atletica, manifestazione che si sta svolgendo a Tokyo, arriva il momento dell’inizio per i velocisti impegnati nei 200 metri, gara che inizia con le batterie di qualificazione. L’Italia, ai nastri di partenza, si schiera con Fausto Desalu e Filippo Tortu. Il verdetto della pista non sorride ai due portacolori italiani, che non riescono a centrare il tempo utile a garantire il passaggio alle semifinali. Deve masticare amaro Fausto Desalu che, inserito nella batteria più difficile del lotto, chiude con 20’’43, non riesce ad emergere nel finale di gara e viene eliminato per soli sei millesimi come primo dei non ripescati. 🔗 Leggi su Oasport.it
