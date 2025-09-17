Fatture false per 100 milioni di euro | blitz nelle case di 3 imprenditori bresciani

All’alba di oggi, mercoledì 17 settembre, decine di finanzieri hanno fatto irruzione nelle abitazioni e negli uffici di tre imprenditori bresciani. Sei blitz, coordinati dai comandi della guardia di Finanza di Brescia e Mantova, pianificati nei minimi dettagli, per soffocare un sistema che –. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Fatture false per oltre 100 milioni di euro, perquisiti uffici e abitazioni: indagati tre bresciani - L'operazione della Guardia di Finanza di Brescia e Mantova: scoperta una frode fiscale nell'ambito del commercio e della lavorazione dei metalli ferrosi. Secondo brescia.corriere.it

