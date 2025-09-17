Fastuca Fest l’Asp di Agrigento porta a Raffadali il percorso salute

Agrigentonotizie.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento sarà presente alla nona edizione del Fastuca Fest di Raffadali con un presidio dedicato alla prevenzione e al benessere. Da giovedì 18 a domenica 21 settembre, in concomitanza con la rassegna che celebra il pistacchio Dop, medici, infermieri e. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

