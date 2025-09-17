Fascista Ti prendo a pugni Rissa Iacchetti-Mizrahi da Berlinguer | cosa è successo

La guerra tra Israele e Hamas continua a spaccare l'opinione pubblica. Da una parte c'è chi ritiene che lo Stato ebraico stia rispondendo in maniera legittima al pogrom del 7 ottobre 2023, e che dunque le operazioni a Gaza City siano indispensabili per sradicare i terroristi; dall'altra c'è chi accusa il governo Netanyahu di compiere un genocidio nella Striscia e di essersi macchiato dell'ennesimo atto disumano contro la popolazione civile. Due punti di vista diametralmente opposti che hanno scatenato una furibonda discussione nell'ultima puntata di È sempre Cartabianca, programma condotto da Bianca Berlinguer in onda su Rete 4. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Su uno dei proiettili inesplosi del fucile dell’attentatore di Charlie Kirk c’era scritto “Bella ciao, bella ciao”, su un secondo “Hey fascista, prendi questo” e su un terzo “Se leggi questo, sei gay”. L’immagine è stata realizzata con l’intelligenza artificiale - X Vai su X

Enzo Iacchetti, super rissa televisiva: “Fascista”, “Stron*o, ti prendo a pugni”. Caos in diretta a È sempre Cartabianca - Lite durissima a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti e l’israeliano Eyal Mizrahi sulla guerra a Gaza: cosa è successo nella puntata del 16 settembre. Secondo libero.it

Rissa sulla nave da crociera: pugni, schiaffi e calci al buffet. «Erano in fila per il cibo». Cosa è successo - Un addetto alla sicurezza che tenta invano di riportare la situazione alla normalità e poi si allontana sconfitto. Lo riporta ilgazzettino.it