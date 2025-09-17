Farla finita con la vita degli altri
Tornavo ieri in volo da Palermo, sopra Ustica, e pensavo ancora una volta a persone molto care e ai miei 83 anni, proprio la stessa età della signora di Baggio, Milano, che l’altro giorno ha lasciato brevemente a casa suo marito, 93 anni, per andare a prendere qualcosa nel loro garage, e ne stava tornando proprio nello stesso momento in cui un inquilino del primo piano, 70 anni, che viveva con la vecchia madre, e che si era a lungo arrovellato attorno al proposito di farla finita con la vita, e ne aveva parlato spesso con parenti e amici, si era finalmente deciso e, salito al quarto piano, si era buttato giù prendendo in pieno, mortalmente, la signora mia coetanea, e riportando lui ferite giudicate guaribili in un sobrio numero di giorni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
