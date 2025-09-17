Fare il maestro è come tornare a cercare ciò che si sa magis magister INTERVISTA a Stefano Picciano
“ Il maestro – dice – non è colui che conduce gli allievi verso sé stesso, ma colui che li conduce verso sé stessi ”. Come spesso ripeto, aggiunge, “ la cosa più bella che mi è capitato di sentire a scuola è quella che un alunno scrisse in un tema: ‘Quando gli facciamo una domanda il professore risponde, ma dà una risposta alla quale dobbiamo rispondere anche noi’. In quel momento ho capito meglio qual è il nostro compito: far sì che ogni risposta – fatta di parole, di sguardi o di silenzi – abbia come obiettivo l’emergere della persona ”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
