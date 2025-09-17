Fanny Tardioli a Miss Italia | Felice di questo sogno

Ha conquistato il secondo posto assoluto nella finale nazionale di Miss Italia ed è stata ad un passo dal riportare a casa la corona più ambita. Fanny Tardioli, 24 anni, studentessa universitaria di Campello sul Clitunno e Miss Umbria in carica, si gode le emozioni e la magia di una notte stellare. Lunedì al PalaSavelli di Porto San Giorgio è stata tra le protagoniste più ammirate e applaudite, insieme alla vincitrice Katia Buchicchio, prima Miss Italia della Basilicata e Asia Campanelli, Miss Marche, a completare il podio. Fanny, con quale stato d’animo ha vissuto la finalissima? "Sono arrivata alla serata di Miss Italia con aspettative pari a zero, anche perché avevo già individuato l’ipotetica vincitrice. 🔗 Leggi su Lanazione.it

