Fanno pipì sul tavolo del ristorante e filmano tutto due 17enni condannati a un maxi risarcimento

Una bravata adolescenziale, nata come gesto goliardico e finita in rete come un trofeo da esibire, si è trasformata in un caso giudiziario da manuale. A Shanghai, lo scorso febbraio, due diciassettenni hanno deciso di compiere un gesto tanto assurdo quanto pericoloso: in una delle filiali della catena Haidilao, simbolo dell’hotpot cinese, si sono alzati dal tavolo e hanno fatto pipì direttamente nel pentolone di brodo che rappresenta il cuore della cucina del locale. Ubriachi e convinti di aver segnato un “record”, hanno filmato la scena e diffuso il video sui social, certi di guadagnarsi popolarità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

