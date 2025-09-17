Per Giorgia Meloni era un vanto, tanto che la presidente del Consiglio ha più volte parlato di spese da record per la sanità con il suo governo. Ma a smontare la sua narrazione ci pensano, ancora una volta, i dati. Secondo la Fondazione Gimbe, infatti, l’Italia è fanalino di coda tra i Paesi del G7 per spesa sanitaria pubblica pro-capite. E anche nel confronto con l’Ue non va poi meglio: l’Italia è 14esima sui 27 Paesi europei dell’area Ocse e, come detto, è ultima tra quelli del G7. La spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,3% del Pil, una percentuale al di sotto della media Ocse (al 7,1%) e anche della media europea (al 6,9%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Fanalino di coda nel G7, l’Italia non investe in Sanità