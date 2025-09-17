Fanalino di coda nel G7 l’Italia non investe in Sanità
Per Giorgia Meloni era un vanto, tanto che la presidente del Consiglio ha più volte parlato di spese da record per la sanità con il suo governo. Ma a smontare la sua narrazione ci pensano, ancora una volta, i dati. Secondo la Fondazione Gimbe, infatti, l’Italia è fanalino di coda tra i Paesi del G7 per spesa sanitaria pubblica pro-capite. E anche nel confronto con l’Ue non va poi meglio: l’Italia è 14esima sui 27 Paesi europei dell’area Ocse e, come detto, è ultima tra quelli del G7. La spesa sanitaria pubblica si attesta al 6,3% del Pil, una percentuale al di sotto della media Ocse (al 7,1%) e anche della media europea (al 6,9%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
