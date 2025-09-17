famoso conduttore lascia la tv dopo 21 anni pubblico sbigottito

addio di Alessandro Mamoli a Sky: un nuovo capitolo nel mondo del basket italiano. Il panorama sportivo nazionale si prepara a una significativa trasformazione con l’uscita di uno dei volti più riconoscibili della televisione dedicata al basket. Dopo oltre due decenni di collaborazione, Alessandro Mamoli ha deciso di lasciare Sky, segnando la fine di un’epoca e l’inizio di una nuova avventura professionale. La sua scelta di assumere il ruolo di capo redattore presso LBATV, piattaforma ufficiale della Lega Basket Serie A, rappresenta un passo importante per il giornalismo sportivo italiano. il commiato di Alessandro Mamoli da Sky. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

Alessandro Mamoli lascia Sky dopo 21 anni per diventare capo redattore di LBATV, contribuendo alla narrazione del basket italiano con la sua esperienza.

