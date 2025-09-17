© Donnapop.it - Famosa attrice rivela «Non ho avuto un tumore al seno, ma tre operazioni, è un segnale»: ecco chi è

Una famosa attrice italiana ha raccontato i suoi problemi di salute, chiarendo di non aver avuto un tumore al seno ma di aver affrontato tre interventi. Ecco chi è e cosa ha rivelato. Leggi anche: Nicolas Vaporidis: attore diventato famoso giovanissimo negli anni duemila C’è un volto molto amato della televisione italiana che ha deciso di aprirsi come mai prima d’ora, raccontando i suoi problemi di salute, la paura della malattia e le cicatrici lasciate da più di un’ operazione. L’attrice ha voluto smentire le voci circolate negli anni sul tumore al seno, chiarendo la sua verità: «Non era quello, ma tre operazioni mi hanno fatto capire che la vita mi stava lanciando dei segnali». 🔗 Leggi su Donnapop.it

In questa notizia si parla di: famosa - attrice

“Un Medico in famiglia”, la famosa attrice svela tutto a distanza di anni: “Una brutta roba”

“Pronti…? Sono di nuovo incinta”. Un anno dopo riecco spuntare il pancione: la famosa attrice lo annuncia così

“Denuncio Conte”: l’annuncio della famosa attrice spiazza tutti

Paura per la famosa attrice, finisce in pronto soccorso: cos’è successo - facebook.com Vai su Facebook

Secondo te una attrice famosa in tutto il mondo con un nonno italiano non sa quello che fa? Oltre che studiare devi anche imparare - X Vai su X

Miriam Dalmazio: «I miei genitori sognavano una figlia laureata, io sono cresciuta a pane e tv. Ho sempre desiderato diventare famosa»; Ho pensato che Damiano David mi odiasse. Ma mi ha detto che era fidanzato quando ci siamo visti e non dava confidenza alle ragazze: lo rivela Dove Cameron; Tori Spelling rivela: “Ho fatto sesso a 3 su Beverly Hills 90210”.

Camilla Luddington di Grey's Anatomy rivela: "Ho una malattia autoimmune" - Camilla Luddington, attrice amata dai fan di 'Grey's Anatomy', ha rivelato di avere un problema di salute: sta imparando a convivere con la diagnosi di tiroidite di Hashimoto, una malattia autoimmune ... Come scrive adnkronos.com