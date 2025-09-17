Falsi certificati medici per non presentarsi al lavoro condannata una docente e due dottori

Sono stati ritenuti colpevoli di concorso in truffa ai danni dello stato, e condannati ciascuno con rito abbreviato a 2 anni e 8 mesi di reclusione oltre a una multa di 1200 euro e il pagamento delle spese processuali, una professoressa delle superiori e i suoi due medici curanti. Questa la. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

