False certificazioni per ottenere il Green pass l' Ausl si costituisce parte civile

Sono comparsi in 75 davanti al gup del Tribunale di Rimini, Raffaella Ceccarelli, tutti accusati a vario titolo di corruzione e falso ideologico in atto pubblico per aver fornito false certificazioni per ottenere il Green pass durante la pandemia di Covid. Quella di martedì è stata un'udienza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

