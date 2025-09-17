dell'inchiesta sul fallimento della Pistoiese, storica società calcistica con un trascorso anche in serie A, dopo i sequestri da 1,7 milioni di euro eseguiti lo scorso luglio, arriva un nuovo capitolo giudiziario che riguarda l'ex dirigenza: il gip del Tribunale di Pistoia ha disposto misure cautelari personali per tre persone - un amministratore di fatto, un avvocato e un commercialista - accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture false, indebita compensazione di crediti fiscali e appropriazione indebita.I provvedimenti, notificati dalla Guardia di finanza su delega della procura di Pistoia, colpiscono tre professionisti ritenuti responsabili del tracollo economico della società. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fallimento Pistoiese calcio: tre misure cautelari disposte dal Gip