Fallimento Pistoiese calcio | tre misure cautelari disposte dal Gip
dell'inchiesta sul fallimento della Pistoiese, storica società calcistica con un trascorso anche in serie A, dopo i sequestri da 1,7 milioni di euro eseguiti lo scorso luglio, arriva un nuovo capitolo giudiziario che riguarda l'ex dirigenza: il gip del Tribunale di Pistoia ha disposto misure cautelari personali per tre persone - un amministratore di fatto, un avvocato e un commercialista - accusate a vario titolo di bancarotta fraudolenta, emissione e utilizzo di fatture false, indebita compensazione di crediti fiscali e appropriazione indebita.I provvedimenti, notificati dalla Guardia di finanza su delega della procura di Pistoia, colpiscono tre professionisti ritenuti responsabili del tracollo economico della società. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: fallimento - pistoiese
VIA SABBIONI: il duplice fallimento della Giunta Teso 1 PRIMO ERRORE: Hanno messo l’una contro l’altra mobilità sostenibile e tutela del verde, invece di cercare una soluzione che rispettasse entrambe. Manca una visione di città davvero sostenibile. 2 - facebook.com Vai su Facebook
Pistoia ultima in solitaria: il manifesto (comunque andrà) di un fallimento; Lutto nel calcio aglianese: è scomparso l’ex dirigente Antonio Scatizzi; Ecco il Pistoia Fc, addio Aglianese. In dirittura il passaggio del titolo, il presidente sarà Sergio Iorio.
Primo urrà della Pistoiese. Colpo esterno di rigore - Ma che fatica per gli uomini di Andreucci: orange ancora a caccia della quadra. Si legge su lanazione.it
La Pistoiese cerca riscatto A Rovato per i tre punti - La squadra è tornata ad allenarsi dopo il pareggio interno con l’Imolese. Come scrive msn.com