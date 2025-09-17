Faceboarding vietato a Milano Linate e Roma Fiumicino e servizio sospeso dal Garante della Privacy il motivo
Faceboarding sospeso anche a Milano Linate dopo Roma Fiumicino, la decisione del Garante della Privacy in attesa della conclusione dell’istruttoria. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
