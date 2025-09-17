Facco ritrova un 1000 Miglia amico
È passato oltre un mese dalla sua ultima apparizione al volante, terzo assoluto sulle insidiose pianure di Scorzè, ma per Jacopo Facco è giunto il momento di salire nuovamente di livello, tornando a confrontarsi con i big del Trofeo Italiano Rally in uno degli eventi più iconici in Italia e non. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
