Fabrizio Mocata | il pianista siciliano che reinventa Volver con Omara Portuondo

Il pianista e compositore siciliano Fabrizio Mocata, candidato ai Latin Grammy Award, torna a far parlare di sé con un progetto di portata storica: la pubblicazione di una nuova versione di Volver, immortale tango di Carlos Gardel, realizzata insieme alla leggendaria Omara Portuondo, voce simbolo del bolero e stella del Buena Vista Social Club. Un incontro tra generazioni e culture che celebra i 90 anni di "Volver", brano che ha attraversato il Novecento fino a diventare icona grazie anche al cinema di Pedro Almodóvar e alle interpretazioni di grandi artisti come Caetano Veloso. L'incontro con Omara Portuondo.

