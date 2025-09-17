Fabio Aru | Ciclismo italiano sulla strada giusta Pellizzari il corridore che aspettavamo Ciccone protagonista al Mondiale

Fabio Aru è stato intervistato da Gian Luca Gardini in occasione dell’ultima puntata di Bike Today, trasmissione visibile sul canale Youtube di OA Sport. L’ex corridore sardo, vincitore della Vuelta a España 2015 e due volte sul podio al Giro d’Italia, ha parlato anche del suo nuovo progetto legato ai giovani oltre ad analizzare alcuni dei temi principali emersi dalla Vuelta finita pochi giorni fa. “ Vingegaard ha dimostrato tutto il suo valore in questa Vuelta. Partiva come favorito principale, visto quello che aveva dimostrato negli ultimi Grandi Giri, e ha rispettato le aspettative. È andato subito forte e ha mantenuto questa sua condizione fino alla fine della corsa, vincendo la penultima tappa sulla Bola del Mundo e consolidando quello che era il suo vantaggio in classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

