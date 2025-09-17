fabien frankel rivela un ruolo opposto a criston cole in hotd

Il mondo delle serie televisive continua a evolversi, offrendo ai fan nuovi progetti e interpretazioni da parte di attori noti. In questo contesto, si evidenzia l’ascesa di Fabien Frankel in un nuovo ruolo su HBO, diverso da quello che lo ha reso celebre nel prequel di Game of Thrones. Mentre si attende il ritorno di House of the Dragon, previsto per la seconda metà del 2025, molti protagonisti stanno già inaugurando nuove produzioni. Questo articolo analizza le ultime novità riguardanti Frankel e le sue recenti interpretazioni, con uno sguardo anche alle prospettive future legate alla saga dei Targaryen. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

