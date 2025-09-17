Fa pagare 20 centesimi per tagliare la focaccia | bufera sul panettiere milanese

Un sovrapprezzo applicato per il taglio del pane o della focaccia pari a 20 centesimi. E la bufera è impazzata di nuovo sul web, dove gli extra costi per i servizi negli esercizi commerciali e nei ristoranti sono tema di discussione quasi quotidianamente. Questa volta al centro della vicenda c'è. 🔗 Leggi su Milanotoday.it