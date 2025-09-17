F1 Vasseur guarda a Baku | Gare imprevedibili puntiamo a un grande risultato
Il team principal della Ferrari carica la squadra in vista del Gran Premio dell’Azerbaigian: “Ogni dettaglio farà la differenza”. Fred Vasseur non si nasconde e rilancia le ambizioni Ferrari per il weekend di Baku. Il team principal della Rossa, alla vigilia del Gran Premio dell’Azerbaigian, ha ricordato le peculiarità del tracciato cittadino: «Quello di Baku è sempre un fine settimana stimolante, con un circuito che mette insieme lunghi rettilinei e un settore centrale molto tecnico. Le gare qui sono spesso imprevedibili e ricche di opportunità: per questo è fondamentale eseguire tutto alla perfezione e concentrarci su noi stessi per sfruttare al massimo il pacchetto che abbiamo a disposizione». 🔗 Leggi su Sportface.it
