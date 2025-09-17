F1 l’Azerbaijan è la ‘Terra del fuoco’ Ferrari ne accenderà almeno uno di paglia a Baku?
La Formula 1 si appresta a ripartire dopo una settimana di pausa. Nei prossimi giorni si gareggerà nell’intrigante contesto di Baku, il cui circuito urbano è sovente foriero di imprevisti e situazioni anomale, talvolta in grado di produrre risultati sorprendenti. Chiaramente, questo scenario rappresenta un’opportunità per chi non si trova in cima alla piramide dei valori. La Ferrari appartiene alla categoria di chi, appunto, insegue e ha un disperato bisogno di dare un senso alla propria stagione. Oppure di certificare un ruolo che, in realtà, non ha. Giustappunto ieri si è spiegato come il secondo posto nel Mondiale costruttori sia figlio del sistema di punteggio e del fatto di avere a disposizione due piloti dal rendimento affine. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: azerbaijan - terra
Azerbaijan: terra di fuoco tra Oriente e Occidente
