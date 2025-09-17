F1 la Pirelli porta le C6 per il GP dell’Azerbaijan | si punta alle due soste
Tutto è pronto per il fine settimana del Gran Premio dell’Azerbaijan, diciassettesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Si gareggerà sul tracciato cittadino di Baku, che alterna parti lentissime a sezioni di velocità pura. La Pirelli per l’occasione ha deciso di portare le tre mescole più morbide della gamma 2025, aumentando di uno step rispetto al 2024. R ivedremo in azione, quindi, le gomme C6, ovvero le più morbide del lotto. Una mescola quanto mai particolare che si era già usata a Imola, Monte-Carlo e Montreal. La C5 sarà la media e la C4 la hard. Per quale motivo la Casa della P lunga ha fatto questa scelta? Visto il basso grip e il consumo contenuto, con la medesima gamma del 2024 si sarebbe andati in maniera inevitabile verso l’unica sosta ai box. 🔗 Leggi su Oasport.it
