© Gazzetta.it - F1 2026, lo strano GP per avere i tecnici migliori, tra "furti" e false piste. Tutte le mosse Ferrari

F1 2026, lo strano GP per avere i tecnici migliori, tra furti e false piste. Tutte le mosse Ferrari; Sprint Race, ufficiale il calendario 2026: sei GP, torna Silverstone, tante novità; Vasseur sotto esame: Montreal, Austria e Silverstone per tenersi la Ferrari.

F1 2026, lo strano GP per avere i tecnici migliori, tra "furti" e false piste. Tutte le mosse Ferrari - Due motoristi di Maranello passati in Audi, mentre la Scuderia rafforza l’aerodinamica con Sanchez. Riporta gazzetta.it

F1 e FIA presentano il calendario Sprint Race 2026: confermati 6 GP, ma ci sono 3 circuiti inediti - La F1 annuncia il calendario ufficiale delle Sprint Race per la stagione 2026: sorprese Singapore e Canada, torna Silverstone. Secondo formulapassion.it