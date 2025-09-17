F1 2026 lo strano GP per avere i tecnici migliori tra furti e false piste Tutte le mosse Ferrari
Due motoristi di Maranello passati in Audi, mentre la Scuderia rafforza l’aerodinamica con Sanchez. Progetto già in fase avanzata, guerra tra top team per assicurarsi i migliori talenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
F1 2026, lo strano GP per avere i tecnici migliori, tra "furti" e false piste. Tutte le mosse Ferrari - Due motoristi di Maranello passati in Audi, mentre la Scuderia rafforza l’aerodinamica con Sanchez. Riporta gazzetta.it
F1 e FIA presentano il calendario Sprint Race 2026: confermati 6 GP, ma ci sono 3 circuiti inediti - La F1 annuncia il calendario ufficiale delle Sprint Race per la stagione 2026: sorprese Singapore e Canada, torna Silverstone. Secondo formulapassion.it