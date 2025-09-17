Ezio Greggio non trattiene l’euforia | Se la Juventus continua a giocare così dovranno aumentare i defibrillatori in campo – FOTO
Ezio Greggio, conduttore e tifoso della Juve, ha commentato così il pareggio al cardiopalma ottenuto contro il Borussia Dortmund. « Se la Juventus continua a giocare così, dovranno aumentare i defibrillatori in campo ». L’ironia tagliente è quella di sempre, la passione è quella di un tifoso che ha appena assistito a una partita folle. Ezio Greggio, storico volto della televisione italiana e cuore bianconero, ha commentato a modo suo il pirotecnico 4-4 contro il Borussia Dortmund, esaltando il carattere di una squadra che sa far soffrire, ma anche divertire. Ahahahahahaha se la @juventusfc continua a giocare così dovranno aumentare i defibrillatori in campo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
