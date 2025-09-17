Eyal Mizrahi risponde dopo lo scontro con Enzo Iacchetti a "È sempre Cartabianca": "Per fare pace bisogna essere in due. Ha minacciato di picchiarmi, non credo voglia un confronto sereno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: eyal - mizrahi

Enzo Iacchetti furioso dopo l’affermazione di Eyal Mizrahi, caos a È Sempre Cartabianca: ‘Ti prendo a pugni’

Enzo Iacchetti scatenato, lite in tv con l'israeliano Eyal Mizrahi: «Str***o, ti prendo a pugni». Cosa è successo

È sempre Cartabianca, Enzo Iacchetti a Eyal Mizrahi: «Cosa hai detto stro**o? Ti prendo a pugni»

Eyal Mizrahi, nato nel 1971 a Haifa (Israele), è veterinario laureato all'Università di Milano. Vive a Milano, dove possiede Laser Pro (terapia laser). È presidente della Federazione Amici di Israele e direttore del movimento sionista Over the Rainbow. Sposato c - X Vai su X

Violento scontro a È sempre Cartabianca tra Enzo Iacchetti ed Eyal Mizrahi, presidente della Federazione Amici di Israele. “Str***, ti prendo a pugni”, ha minacciato Iacchetti, reagendo alla domanda di Mizrahi sulla definizione della parola “bambino”, posta me - facebook.com Vai su Facebook

Eyal Mizrahi dopo la lite con Enzo Iacchetti: Si è comportato da fascista, non penso voglia fare pace; Mizrahi e lo scontro tv con Iacchetti su Gaza: Comportamento da fascista; Eyal Mizrahi, chi è l'israeliano che ha litigato con Enzo Iacchetti: Non è in grado di affrontare un confronto.

Eyal Mizrahi dopo la lite con Enzo Iacchetti: “Si è comportato da fascista, non penso voglia fare pace” - Eyal Mizrahi risponde dopo lo scontro con Enzo Iacchetti a "È sempre Cartabianca": "Per fare pace bisogna essere in due ... Riporta fanpage.it

Enzo Iacchetti dopo lo scontro con Eyal Mizrahi: “Un provocatore, dovessi tornare a Cartabianca direi le stesse cose” - Enzo Iacchetti torna su Instagram dopo il durissimo scontro con Eyal Mizrah, presidente della Federazione Amici di Israele ... Secondo fanpage.it