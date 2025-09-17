Export della nautica surplus da record | nervi saldi sui dazi Il settore punta a replicare i numeri dello scorso anno
Crescono ancora le esportazioni del comparto nautico italiano, che nonostante la minaccia dei dazi e le prospettive di un anno in assestamento rispetto alla corsa di quelli passati, rimangono sostenute nei primi mesi dell'anno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: export - nautica
Settembre: riparte la stagione fieristica! Dalla gioielleria alla nautica, dall’agroalimentare alla moda: dopo la pausa estiva, le fiere tornano a offrire occasioni concrete di incontro con buyer internazionali e nuove opportunità per l’export. Agenzia ICE acco - X Vai su X
Attilio Cocciolo (AC Import Export) - facebook.com Vai su Facebook
Export della nautica, surplus da record: nervi saldi sui dazi. Il settore punta a replicare i numeri dello sc…; Nuovo export record per la nautica italiana: 4,3 miliardi di euro nel 2024; Export nautico, boom del valore a +119% in dieci anni.
Nautica, export record a 4,3 mld nel 2024 e crescita prosegue - Export 2024 a 4,3 miliardi di euro, il nuovo record storico, con un surplus complessivo con l'estero di 3,8 miliardi che è un altro record assoluto. Da ansa.it
Nautica italiana, l’export vola: record storico a 4,3 miliardi - Sicuramente turismo e nautica potrebbero fare da volano ad un nuovo piano ... Scrive quotidiano.net