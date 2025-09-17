Export della nautica surplus da record | nervi saldi sui dazi Il settore punta a replicare i numeri dello scorso anno

Ilsecoloxix.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Crescono ancora le esportazioni del comparto nautico italiano, che nonostante la minaccia dei dazi e le prospettive di un anno in assestamento rispetto alla corsa di quelli passati, rimangono sostenute nei primi mesi dell'anno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

export della nautica surplus da record nervi saldi sui dazi il settore punta a replicare i numeri dello scorso anno

© Ilsecoloxix.it - Export della nautica, surplus da record: nervi saldi sui dazi. Il settore punta a replicare i numeri dello scorso anno

In questa notizia si parla di: export - nautica

Export della nautica, surplus da record: nervi saldi sui dazi. Il settore punta a replicare i numeri dello sc…; Nuovo export record per la nautica italiana: 4,3 miliardi di euro nel 2024; Export nautico, boom del valore a +119% in dieci anni.

Nautica, export record a 4,3 mld nel 2024 e crescita prosegue - Export 2024 a 4,3 miliardi di euro, il nuovo record storico, con un surplus complessivo con l'estero di 3,8 miliardi che è un altro record assoluto. Da ansa.it

Nautica italiana, l’export vola: record storico a 4,3 miliardi - Sicuramente turismo e nautica potrebbero fare da volano ad un nuovo piano ... Scrive quotidiano.net

Cerca Video su questo argomento: Export Nautica Surplus Record