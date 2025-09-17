Ex Ilva cassa integrazione per 4.550 operai | Taranto si ferma
Acciaierie d’Italia, la società di proprietà dello Stato in amministrazione straordinaria che gestisce gli impianti che furono dell’ Ilva, ha richiesto una modifica dell’istanza di cassa integrazione già presentata, che porta il numero di dipendenti che usufruiranno dell’ammortizzatore sociale da 4.050 a 4.550. Di questi, più di 3.800 saranno a Taranto, sede del principale stabilimento dell’azienda e al centro dei progetti del Governo, che vorrebbe trovare un compratore per l’intera azienda che garantisca investimenti e la ripresa della produzione di acciaio in grandi quantità in Italia. 500 operai in più in cassa integrazione all’Ilva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Ilva, il governo non sa cosa dire agli operai sulla cassa integrazione: incontro rinviato per la sesta volta
Ilva, nuovo colpo di scena: aumenta la richiesta di cassa integrazione. “Serve per 4.450 dipendenti”
Più cassa integrazione: la richiesta dell’ex Ilva sale a 4.450 dipendenti - Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria, l’ex Ilva, porta all’incontro di domani pomeriggio al ministero del Lavoro una richiesta più alta di ... Lo riporta quotidianodipuglia.it
AUMENTO Ex Ilva, richiesta di aumento della Cassa integrazione per 4.450 lavoratori - Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria ha presentato una nuova istanza di modifica della richiesta di cassa integrazione, che prevede un incremento a 4. Come scrive statoquotidiano.it