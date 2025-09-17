Ex Ilva cassa integrazione per 4.550 operai | Taranto si ferma

Acciaierie d’Italia, la società di proprietà dello Stato in amministrazione straordinaria che gestisce gli impianti che furono dell’ Ilva, ha richiesto una modifica dell’istanza di cassa integrazione già presentata, che porta il numero di dipendenti che usufruiranno dell’ammortizzatore sociale da 4.050 a 4.550. Di questi, più di 3.800 saranno a Taranto, sede del principale stabilimento dell’azienda e al centro dei progetti del Governo, che vorrebbe trovare un compratore per l’intera azienda che garantisca investimenti e la ripresa della produzione di acciaio in grandi quantità in Italia. 500 operai in più in cassa integrazione all’Ilva. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

