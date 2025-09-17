Evolve2Care sfida per i Living Labs | soluzioni innovative in ambito Heath Tech

Il progetto europeo Evolve2Care ha aperto una call dedicata a innovatori e Living Labs per sviluppare soluzioni innovative in ambito HealthTech, promuovendo collaborazioni che uniscano competenze scientifiche e infrastrutture di sperimentazione. Possono candidarsi Pmi, startup, ricercatori indipendenti, organizzazioni di ricerca, associazioni e cluster, con progetti che abbiano un livello di maturità tecnologica (TRL) compreso tra 4 e 7. I Living Labs devono essere membri certificati di ENoLL e avere sede in uno Stato UE o associato Il budget complessivo ammonta a 50.000 euro, con un finanziamento massimo di 5. 🔗 Leggi su Ildenaro.it