“Sono Salvatore del Campo e sono evaso da qualche giorno”. “Evaso? Ma da dove?” “Dai domiciliari, ero a Siena”. Chi ci parla dall’altra parte del telefono è un 41enne siciliano. Tre giorni fa ha scritto una mail al Fatto: “Nei prossimi giorni sentirete parlare di me (.). Sono disponibile a dare al Fatto prevalenza su tutti i quotidiani perché le riconosco la voglia di andare a fondo nelle cose”. Non sapevamo nulla di lui prima di questa telefonata. Scopriamo così che Del Campo è appena evaso dai domiciliari. Una misura cautelare disposta dai giudici dopo l’inchiesta che lo vede indagato per stalking e minacce nei confronti della sua ex compagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Evaso dai domiciliari per stalking alla ex. Il ricercato contatta il Fatto: "Ecco perché ho staccato il braccialetto elettronico". L'avvocato di lei: "Siamo preoccupati"