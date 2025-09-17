Eurovision 2026 la prima big five a boicottare è la Spagna | Gli eventi attuali ci impediscono di guardare dall’altra parte

L ‘Eurovision 2026 continua a mantenere alto l’hype per via della situazione geopolitica del Medio Oriente: le ultimissime arrivano dalla Spagna ha preso una posizione in merito. Dopo Irlanda, Paesi Bassi, Islanda e Slovenia, il paese iberico si unisce alla protesta, annunciando che boicotterà la prossima edizione del festival qualora sarà consentito ad Israele di partecipare. La Spagna è la prima nazione tra le big five ad esporsi sulla questione israelopalestinese. I “big five” sono i cinque paesi che forniscono i maggiori contributi finanziari all’ Unione Europea Di Radiodiffusione (UER). In qualità di big five, Spagna, Italia, Francia, Germania e Regno Unito, viene concesso ogni anno il passaggio immediato alle finali dell’ Eurovision indipendentemente dal loro piazzamento nella competizione dell’anno precedente o senza superare le semifinali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

