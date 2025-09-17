Eurostat | in calo domande di asilo nell’Unione Europea

Le domande di asilo nellUnione Europea diminuiscono del 27 per cento, secondo Eurostat. 50 persone sono morte nel Mediterraneo a causa dell’incendio della loro imbarcazione. Servizio di Caterina Dall’Olio TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

