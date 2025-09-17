Se i padri fondatori pensavano di unire francesi, tedeschi e italiani come in una barzelletta, si erano illusi. Durante la ricostruzione del dopoguerra poteva sembrare possibile, ma la storia insegna che l’unità è sempre stata fragile. I Romani riuscirono a tenere insieme i territori conquistati grazie a leggi comuni e alla lingua latina, che sostituì idiomi come l’etrusco. Oggi abbiamo i traduttori simultanei, ma interessi divergenti: regimi fiscali diversi che favoriscono alcuni e penalizzano altri, industrie che competono all’interno dello stesso mercato, salvo unirsi solo per la forza delle esportazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Europa, un’unione tra contrasti e illusioni