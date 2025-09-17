Europa un’unione tra contrasti e illusioni
Se i padri fondatori pensavano di unire francesi, tedeschi e italiani come in una barzelletta, si erano illusi. Durante la ricostruzione del dopoguerra poteva sembrare possibile, ma la storia insegna che l’unità è sempre stata fragile. I Romani riuscirono a tenere insieme i territori conquistati grazie a leggi comuni e alla lingua latina, che sostituì idiomi come l’etrusco. Oggi abbiamo i traduttori simultanei, ma interessi divergenti: regimi fiscali diversi che favoriscono alcuni e penalizzano altri, industrie che competono all’interno dello stesso mercato, salvo unirsi solo per la forza delle esportazioni. 🔗 Leggi su Lortica.it
In questa notizia si parla di: europa - unione
L'Unione Europea ha issato per la prima volta la sua bandiera nel 1986, rappresenta sia Consiglio europeo e Consiglio d'Europa che non sono stessa cosa.
Commerzbank über alles, la Germania si rifiuta di costruire una vera Unione Bancaria perché non si fida né dell'Italia, né del Sud Europa
Giorgia d'Europa - Time incorona la premier Meloni: "Sta guidando l'Unione"
Draghi: "L'inazione dell'Unione europea minaccia la sua sovranità". #ANSAEuropa #MarioDraghi - X Vai su X
Giovedì, nel suo discorso sullo Stato dell’Unione, la commissaria Ue Ursula von der Leyen aveva anticipato l’idea di “massimizzare i profitti che provengono dagli asset russi immobilizzati in Europa”. La soluzione allo studio ora sarebbe “altamente creativa” - facebook.com Vai su Facebook