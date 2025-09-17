In questa notizia si parla di: ettari - piana

40 Associazioni per lo sviluppo del progetto del Parco della Piana - facebook.com Vai su Facebook

Ettari di piana fra Pisa e San Giuliano Terme per il fotovoltaico: annunciata interrogazione parlamentare; È coro di no contro l’agrivoltaico-monstre; Oltre 150 ettari di fotovoltaico e agrivoltaico nella piana tra San Giuliano Terme e Asciano sui terreni agricoli.

Il Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana è stato ufficialmente riconosciuto - Il presidente Alessandro Agostini: “Questo riconoscimento sancisce un passaggio fondamentale per le nostre aziende agricole e per l’intero tessuto socio- Lo riporta msn.com

Nasce il ‘Distretto Rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’ - La Regione Toscana ha ufficialmente riconosciuto il ‘Distretto rurale del Monte Pisano e della Piana di Pisa’. Riporta msn.com