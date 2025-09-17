Ethnos | la 30esima edizione fa tappa a Portici Napoli e San Giorgio a Cremano
Da giovedì 18 a domenica 21 settembre sono in programma concerti e workshop per il trentennale di Ethnos, il festival della world music. La XXX edizione del festival Ethnos prosegue a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano. Da giovedì 18 a domenica 21 settembre sono in programma nelle tre città diversi concerti e workshop . 🔗 Leggi su 2anews.it
In questa notizia si parla di: ethnos - 30esima
Si conclude così la 30esima edizione del NORBENSISfestival con lo spettacolo dell’associazione NORBENSIS…. Ci vediamo l’anno prossimo!!! @ass_folklorica_norbensis - facebook.com Vai su Facebook
Il festival Ethnos fa tappa a Torre del Greco; I 30 anni di Ethnos, serata a Palazzo Barone di Torre del Greco; Ethnos, un viaggio di 30 anni tra musiche e culture: «Così è rinato il Miglio d’Oro».
Festival Ethnos a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano: ecco il programma - La trentesima edizione del festival Ethnos prosegue a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano. Scrive ilmattino.it
Il festival Ethnos fa tappa a Torre del Greco - Abbiamo aggiornato la nostra Informativa sulla Privacy. Da primapress.it