Ethnos | la 30esima edizione fa tappa a Portici Napoli e San Giorgio a Cremano

Da giovedì 18 a domenica 21 settembre sono in programma concerti e workshop per il trentennale di Ethnos, il festival della world music. La XXX edizione del festival Ethnos prosegue a Portici, Napoli e San Giorgio a Cremano. Da giovedì 18 a domenica 21 settembre sono in programma nelle tre città diversi concerti e workshop .

