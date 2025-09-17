Estate nera del turismo calo in Toscana | bene gli stranieri ma mancano gli italiani

La stagione turistica volge al termine. E, quella dell'estate 2025, è stata caratterizzata da un rallentamento soprattutto per quanto riguarda la domanda italiana. A dirlo sono i dati del Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Toscana Promozione Turistica. Dopo gli ottimi risultati di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it