Estate nera del turismo calo in Toscana | bene gli stranieri ma mancano gli italiani

Firenzetoday.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La stagione turistica volge al termine. E, quella dell'estate 2025, è stata caratterizzata da un rallentamento soprattutto per quanto riguarda la domanda italiana. A dirlo sono i dati del Centro Studi Turistici di Firenze, per conto di Toscana Promozione Turistica. Dopo gli ottimi risultati di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: estate - nera

Rimini, l’estate nera degli hotel: costretti ad abbassare i prezzi per riempire le camere

La gonna di raso nera è il pezzo cool dell’estate che sta bene a tutte

L'estate nera della montagna: ancora un morto in quota

Estate nera del turismo, calo in Toscana: bene gli stranieri ma mancano gli italiani; L’estate nera del turismo, camere libere anche a Ferragosto: Forte calo, mancano gli italiani; Estate 2025 in Toscana, luglio nero su tutta la costa: «Ma non date la colpa al caro-ombrellone». E c’è un fenomeno nuovo.

Bilancio dell'estate 2025, calo del turismo in Toscana: bene gli stranieri ma mancano gli italiani - E, quella dell'estate 2025, è stata caratterizzata da un rallentamento soprattutto per quanto riguarda la domanda italiana. Come scrive firenzetoday.it

estate nera turismo caloTurismo, i primi dati dell'estate 2025: in calo Venezia, bene la riviera. Ed è boom per due città pugliesi - Troppo presto per un bilancio dell'estate ma l'Istat ha pubblicato alcuni risultati legati al secondo semestre del 2025, quindi ai mesi di aprile, maggio e ... Scrive quotidianodipuglia.it

Cerca Video su questo argomento: Estate Nera Turismo Calo