Estate 2025 oltre 1.100 morti di caldo a Milano
L’estate appena trascorsa ha segnato un tragico record di decessi legati al caldo estremo. Secondo uno studio dell’ Imperial College e della School of Hygiene and Tropical Medicine di Londra, solo a Milano si sono registrati 1.156 morti dovuti alle alte temperature, seguita da Roma con 835 decessi, Napoli con 579 e Torino con 230. I ricercatori hanno evidenziato come questi decessi siano legati direttamente “all’impatto del cambiamento climatico sulle temperature”, ovvero a morti che senza la crisi climatica non ci sarebbero state. Le città italiane risultano tra le più colpite in Europa, entrando tutte nella top 10 delle 854 città analizzate. 🔗 Leggi su Lapresse.it
