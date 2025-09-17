Espulso dal partito dopo video con tiktoker consigliere Di Fenza fa ricorso contro Calenda
“Nessun processo, nessun contraddittorio, nessuna convocazione. Solo un tweet e un post su Instagram e Facebook. Questa è stata la mia defenestrazione da parte del leader di Azione, Carlo Calenda, che ha deciso – con toni più adatti a una lite da strada che a un leader di un partito che ha avuto esperienze di . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
