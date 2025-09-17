Esplora la Nuova Collezione di Profumi Firmata Dolly Parton

Donnemagazine.it | 17 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Front Porch Collection di Dolly Parton aggiunge un tocco di fascino del sud a ogni profumo, offrendo un'esperienza olfattiva unica e avvolgente. Scopri l'eleganza e la tradizione di queste fragranze ispirate alla cultura meridionale, perfette per chi desidera portare un po' di calore e autenticità nella propria vita quotidiana. su Donne Magazine. 🔗 Leggi su Donnemagazine.it

Acqua dell'Elba presenta Riviera, Essenzamare e Stella. Tre nuovi profumi per omaggiare il “Mediterraneo”; Marzia Bellotti racconta Marbell; Fragonard celebra la primavera 2025 con eleganza e freschezza.

esplora nuova collezione profumiProfumi Autunno 2025: tutte le novità della nuova stagione - Non tramontano grandi classici come le note gourmand, ma le proposte del momento vanno oltre, con un'esplosione d ... Come scrive vanityfair.it

I nuovi profumi Balenciaga tra presente, passato e futuro - Una overview sui nuovi profumi Balanciaga + un'incursione nel mondo delle storiche fragranze della casa di moda parigina. Si legge su grazia.it

