Esplode il caso Fedez-Sinner Anche il partito del Südtirol contro il rapper | Accostare Jannik a Hitler stupido e offensivo
Bolzano, 17 settembre 2025 – " Sinner ha l’accento di Hitler ”. Il paragone, quantomeno sgradevole, è venuto in mente a Fedez. Che l’ha inserito in quelle che paiono essere le barre di una nuova canzone, di cui lo stesso rapper ieri ha fornito un antipasto in una storia Instagram. L'italiano ha un nuovo idolo si chiama Jannik Sinner Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler Provocazione? Marketing spinto? Licenza artistica? Intanto Fedez è riuscito nell’obiettivo – più o meno intenzionale – di alzare un polverone. In tanti non hanno gradito e sui social corre un fiume di polemiche. Mentre il diretto interessato, Sinner, si guarda bene dal cadere nel trappolone di rispondere, continuando a godersi il riposo nella sua San Candido, a parlare è il Südtiroler Volkspartei, partito italiano che rappresenta gli interessi del gruppo linguistico tedesco e ladino dell’Alto Adige, a gruppo di cui fa parte proprio la famiglia del campione di tennis. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
