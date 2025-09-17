Esordio Douglas Luiz Nottingham Forest | prima partita ufficiale per l’ex Juventus ecco com’è andata! Cosa è emerso dai numeri del suo debutto
Esordio Douglas Luiz Nottingham Forest: come è andata la prima partita ufficiale per l’ex Juventus, tutti i numeri del suo debutto. È iniziata ufficialmente la nuova avventura di Douglas Luiz. L’ex centrocampista della Juventus, trasferitosi in estate al Nottingham Forest, ha fatto il suo esordio con la nuova maglia nella sfida di EFL Cup contro lo Swansea. Una prestazione solida, di grande sostanza, che ha subito messo in mostra le sue qualità. Subito padrone del centrocampo: i numeri dell’esordio. Schierato titolare, il mediano brasiliano ha giocato 62 minuti, prima di essere sostituito. Il suo impatto è stato subito da leader. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Tudor a DAZN: «L’obiettivo è essere al massimo per l’esordio col Parma. Douglas Luiz ha qualità, su Vlahovic voglio dire una cosa»
Douglas Luiz, slitta l'esordio con il Nottingham Forest: solo 90? in panchina per l'ex Juventus nel pareggio con il Crystal Palace
