Esordio amaro per l’Atalanta in Youth League | il Psg domina e vince 5-1
Poissy. Debutto amaro per l’ Atalanta Under 19 nel contesto della Youth League, i nerazzurri sono stati sconfitti dal Psg con un pesante 5-1 in rimonta, visto che a passare in vantaggio erano stati proprio gli orobici dopo venti minuti. Dopo l’eccellente percorso della passata stagione, concluso con l’eliminazione avvenuta ai quarti di finale per mano del Trabzonspor ai calci di rigore, la squadra di Bosi incassa dunque un pesante ko al debutto nel torneo continentale. E pensare che le cose erano iniziate molto bene perché allo scoccare del 20? era stata proprio l’Atalanta a passare in vantaggio: davanti agli occhi di Luca e Stefano Percassi, Stephen Pagliuca, Tony D’Amico, Andrea Fabris, Roberto Samaden e Giancarlo Finardi, i nerazzurri hanno sbloccato la partita grazie a Mencaraglia, puntuale nell’insaccare di testa su cross di Bono. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
