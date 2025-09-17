Esercizi in autunno | quali sono i più divertenti da fare in casa con il cane

In autunno difficilmente riusciamo a trascorrere del tempo all’aperto e per mantenere in forma il nostro amico a quattro zampe ci sono tantissime attività ed esercizi da fare in casaDopo aver trascorso l’estate al mare, in campeggio o semplicemente facendo lunghe passeggiate all’aperto, tornare a. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it